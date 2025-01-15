Глава Приднестровья заявил, что Россия подаст газ в непризнанную республику в качестве гуманитарной помощи

Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи непризнанному государству. Об этом сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, передает ТАСС.

«Газ будет подан как гуманитарный в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — сказал он.

Российские власти это заявление пока не комментировали.

1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу. Кроме того, «Газпром» прекратил поставки газа в Молдову из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». В российской компании утверждают, что задолженность составляет более 700 миллионов долларов. Власти Молдовы это отрицают.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. К 9 января время отключения пользователей от электросетей выросло до четырех часов в сутки.

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