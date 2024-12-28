«Газпром» остановит поставки газа в Молдову с 1 января

С 1 января «Газпром» прекратит поставки газа в Молдову из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Об этом говорится в сообщении российской компании.

В «Газпроме» утверждают, что молдавская сторона отказывается урегулировать задолженность за поставки газа. В связи с этим «Газпром» направил уведомление «Молдовагазу» о том, что это является «существенным нарушением» действующего контракта.

«В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО „Газпром“ с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 кубометров в сутки», — заявили в «Газпроме».

В 2021 году «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт. «Коммерсант» напоминает, что одним из его условия было погашение задолженности со стороны Молдовы. Российская компания оценивает ее вместе с пенями и штрафами в 709 миллионов долларов. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в сентябре 2023 года говорил, что Кишинев признает только 8,6 миллиона долларов долга и не намерен платить по «несуществующим долгам». В ноябре он снова заявил, что Молдова на намерена выплачивать России 709 миллионов долларов.