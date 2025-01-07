Работник газовой компании «Кишинэу-газ» в Кишиневе, 6 января 2025 года Dumitru Doru / EPA / Scanpix / LETA

С начала января прекратились поставки газа в Приднестровье. Как следствие — массовые отключения отопления и горячей воды.

Газ в Приднестровье поступал из России через территорию Украины — при этом сама непризнанная республика за него не платила (а «Газпром» этого не требовал). Однако 1 января эти поставки были остановлены в связи с окончанием договора между Киевом и Москвой и отказом Украины от дальнейшего транзита.

С 1 января в тиктоке начали появляться ролики, где жители Приднестровья доставали обогреватели или прощались с газовыми плитами. Всего без отопления и горячей воды остались более полутора тысяч многоэтажек, а без газа — более 70 тысяч частных домов. Также отопление отключили в 131 школе и 147 детских садах.

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Приднестровье, третий день без газа 😉 чтоб приготовить еду на такой плитке, нужно больше времени, чем обычно 😜 #пмрбезгаза #газпмр #Приднестровье #отключилигаз 🦊 САША•МАША 🦊

Затем начались перебои и с электричеством, а 3 января власти ввели веерные отключения. В министерстве экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) пояснили, что жители «на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема» (как уточнял в своем обращении глава ПМР Вадим Красносельский, на треть больше). Вначале отключения электричества планировались на час в вечернее время, однако фактически в разных районах его не было три-четыре часа.

Журналист Владимир Соловьев, живущий в Молдове, отмечал, что без отопления люди стали пользоваться электроприборами, что, видимо, тоже повлияло на потребление. «Больницы работают, они снабжаются и газом, и электроэнергией, а вот школы, сейчас каникулы, вся промышленность встала — за исключением предприятий, которые производят продовольствие», — рассказывал Соловьев. К тому же, по его словам, увеличившиеся по времени отключения привели к тому, что в многоэтажках люди не могли согреться, потому что в течение тех трех часов в вечернее время, когда выключалось электричество, температура в квартирах существенно падала.

к чему приведет остановка транзита российского газа

Российский газ поступал в Европу через Украину десятилетиями — даже на фоне войны. Теперь экспорт остановлен Что потеряют РФ, Украина и страны Европы? И вырастут ли цены на газ?

к чему приведет остановка транзита российского газа

Российский газ поступал в Европу через Украину десятилетиями — даже на фоне войны. Теперь экспорт остановлен Что потеряют РФ, Украина и страны Европы? И вырастут ли цены на газ?

Вместе с этим о прекращении поставок — по своей инициативе — российский «Газпром» предупредил компанию «Молдовагаз» еще раньше, в конце декабря 2024 года. По версии российской компании, причиной стало «существенное нарушение» действующего контракта, связанное с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность. Молдова же признает только 8,6 миллиона долларов долга из 709 миллионов, которые насчитала российская сторона. При этом на правом берегу Днестра (так обозначается Молдова без учета Приднестровья, расположенного на левом берегу), дефицита газа нет — Кишинев уже два года получает его из других источников, в частности, из Румынии.

Подобную альтернативу, по словам госсекретаря министерства энергетики Молдовы Константина Боросана, предлагали и Приднестровью. Он заявил, что еще в декабре Кишинев предлагал Тирасполю рассмотреть возможность закупки газа на румынской бирже в случае прекращения поставок «Газпромом», но «не получил никакого ответа на эти предложения».

2 января глава «Молдовагаза» Вадим Чебан предложил компании «Тираспольтрансгаз» помощь в организации закупок природного газа «на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях» для обеспечения жителей левого берега Днестра энергией. Однако Тирасполь, по словам Чебана, от этого предложения отказался. «Они мотивируют отказ тем, что все еще ждут восстановления поставок природного газа от „Газпрома“ и рекомендуют продолжить переговоры с „Газпромом“», — пояснял Чебан.

В российском посольстве в Молдове основной причиной кризиса на левом берегу назвали «намеренное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с „Газпромом“». Также ведомство обвинило провластные СМИ в Кишиневе и Киеве в том, что они «цинично пытаются переложить ответственность» за энергокризис на Россию. «С уверенностью констатируем — ситуация на левом берегу искусственно создана коллективным Западом и Украиной», — заявили в посольстве.

По оценке главы Минэкономразвития непризнанной республики Сергея Оболоника, запасов газа хватит на юге примерно на 20 дней, на севере — на 10 — «если пользоваться экономно и не пытаться греться конфорками». На фоне отключений жители Приднестровья начали скупать электроприборы и запасаться дровами, а в школах продлили каникулы — теперь учеба начнется 20 января. Глава ПМР Вадим Красносельский в связи с энергокризисом запланировал на 8 января заседание Совета безопасности. В своем обращении 6 января он заявил, что «все это закончится», но «необходимо время», и призвал жителей не «поддаваться на провокации» и не занимать операторов горячей линии оперативного штаба своими звонками и жалобами.