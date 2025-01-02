Участок газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Курской области, 4 января 2006 года Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA

Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января 2025 года — спустя более чем четыре десятилетия непрерывной прокачки топлива по территории страны европейским клиентам сначала СССР, а потом и «Газпрома». Экспорт не остановили даже развязанная Россией в 2022 году полномасштабная война и вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область в 2024-м. И все же о новом контракте стороны не договорились. «Медуза» рассказывает, что важно знать о потерях РФ, Украины и Европы от приостановки сотрудничества, какими могут быть альтернативы российскому газу и насколько уже выросли цены на сырье.

О том, что транзит газа через Украину по магистральному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород остановлен, 1 января сообщили «Газпром» и министерство энергетики Украины. В 2023 году по этому маршруту в Европу ушло более 14 миллиардов кубометров российского газа. Это составляет всего около 5% от европейских потребностей — но заместить даже такой объем совершенно безболезненно будет трудно. Странам придется закупать более дорогой газ и все сильнее опираться на более — и это на фоне рекордных за последние годы темпов опустошения подземных хранилищ сырья и общего энергетического кризиса, спровоцированного полномасштабным вторжением России в Украину. Только за последний год цены на газ выросли более чем на 50%, причем рост ускорился в последние недели из-за скачка потребления на фоне холодной погоды.

«Коллапс целой эпохи»: что потеряют РФ и Украина

По подсчетам Bloomberg, «Газпром» в результате остановки транзита потеряет около шести миллиардов экспортной выручки в год. Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко оценивал ущерб в пять миллиардов долларов.

Украина тоже недосчитается как минимум сотен миллионов долларов дохода, который страна получала за использование своей газотранспортной инфраструктуры (Владимир Путин озвучивал сумму в 700-800 миллионов долларов; в 800 миллионов оценило украинские потери и Reuters). А кроме того, лишится статуса стратегического партнера Европы по обеспечению региона дешевым сырьем из РФ.

«Остановка газового транзита — это не просто разрыв [еще одной] цепочки поставок, это символический коллапс целой эпохи, — отметила в комментарии Bloomberg Татьяна Митрова, исследователь Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. — Значительная часть советской газотранспортной сети, однажды обеспечившей Европу газом из Сибири, стала лишь тенью себя прежней».

Большая часть клиентов «Газпрома» из Центральной Европы тем временем активно перестраивается на альтернативные источники импорта — и платит за это более высокую цену. Так, крупнейшая нефтегазодобывающая компания Словакии, Slovensky Plynarensky Priemysel, оценила свои дополнительные расходы на обеспечение стабильных поставок по разным маршрутам в 90 миллионов евро и предупредила, что риски энергетической дестабилизации в Европе вырастут в случае холодной зимы.

«Газпром» в своем комментарии о приостановке экспорта отметил, что у концерна не осталось «технических и юридических» возможностей для продолжения транзита, и обвинил в срыве договоренностей Киев. В МИД РФ добавили, что главным бенефициаром прекращения поставок станут США. В Минэнерго Украины, в свою очередь, назвали разрыв сотрудничества «историческим событием», а президент Владимир Зеленский охарактеризовал его как «одно из самых больших поражений Москвы».

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Рост цен, фактор Трампа и ультиматум Фицо: как реагируют на остановку транзита в Европе

Риска резких шоков для европейского газового рынка эксперты при этом не видят. На торгах 2 января на хабе цена месячного по состоянию на 18:00 мск выросла на 3,7%, до 50,7 евро за МВт-ч. Таких высоких цен на сырье рынок не видел с осени 2023 года.

Вероятно, один из факторов роста стоимости газа — активное расходование запасов из европейских подземных хранилищ (ПХГ). Они опустошены уже до уровня ниже 75%, и хотя за нынешний отопительный сезон опасаться не стоит, тревогу на фоне разрыва еще одной цепочки поставок вызывает скорее план по наполнению ПХГ на зиму 2025/2026.

По прогнозу Bloomberg, в результате отказа Украины транспортировать российский трубопроводный газ на рынке Европы может вырасти доля российского же СПГ. Хотя некоторые политики призывают к бойкоту и этого вида сырья из РФ, пока закупки СПГ держатся на рекордном уровне. Многое будет зависеть от политики Дональда Трампа на украинском направлении: избранный президент США может как ослабить санкции против РФ в обмен на мир, так и ужесточить их в случае отказа Кремля от деэскалации на фронте.

Но аналитики в любом случае ожидают, что цены на газ для домохозяйств и промышленных предприятий в 2025-м продолжат расти.

«Радикальные последствия» всему Евросоюзу от нового витка газового разрыва с РФ сулит и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его страна пострадала от прекращения транзита наиболее сильно — только прокачка сырья приносила Словакии по 500 миллионов долларов в год. Фицо даже пригрозил Украине ответными мерами в форме остановки поставок электроэнергии.

Теперь главный вопрос в том, смогут ли пострадавшие страны, особенно Словакия, договориться с Россией о продолжении хотя бы части выпавших объемов в какой-либо форме, отметил в комментарии Bloomberg ведущий научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

Представитель Еврокомиссии тем временем подтвердил агентству, что остановка транзита через Украину для властей Евросоюза не стала сюрпризом и «ЕС был готов к такому сценарию». Об этом же ранее говорила президент комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она поставила перед ЕС цель полностью прекратить поставки полезных ископаемых из РФ к 2027 году.

Клиентами «Газпрома» в Европе все еще остаются Сербия и Венгрия. Они получают газ по другому трубопроводу — «Турецкому потоку», — который обходит Украину. Но полностью компенсировать свои потери и потери других стран региона через наращивание объема прокачки по «Турецкому потоку» Россия не сможет. Еще одна газовая ветка из РФ через Польшу была закрыта после начала полномасштабной войны в Украине. Остановленный тогда же «Северный поток» пострадал в результате предположительно украинской диверсии в 2022-м.

В конце 2024-го «Газпром» потерял и другого давнего клиента из Европы — Австрию. Местный концерн OMV приостановил контракт с российской компанией из-за судебных тяжб. Прекращение транзита через Украину означает, что возобновление газового сотрудничества Москвы и Вены теперь еще более маловероятно.

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