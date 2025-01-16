Елена Блиновская заявила, что признает вину в неуплате налогов и легализации средств

Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская заявила, что полностью признает вину в неуплате налогов и легализации средств. Об этом она сказала на заседании в Савеловской районном суде Москвы, где начался ее допрос, передает РИА Новости.

На уточняющий вопрос представителя прокуратура об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей она ответила, что как руководитель несет ответственность за это, поэтому признает вину.

Она утверждает, что написала явку с повинной по делу о неуплате налогов сразу после начала следствия.

«С самого начала расследования я написала явку с повинной. Я признаю полностью свою вину по неуплате налогов. По остальным эпизодам я признаю факты, вменяемые мне в вину, а юридическая оценка останется за судом», — приводит ее слова ТАСС.

Елену Блиновскую задержали 28 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать на машине из России в Беларусь. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК) и отмывании 43 миллионов рублей, «полученных преступным путем» (легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления, пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). Суд отправил Блиновскую под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству Следственного комитета ее перевели в СИЗО. Тогда же на нее завели еще одно уголовное дело — по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК).

В августе 2024 года сообщалось, что Блиновская признает в вину уклонении от уплаты налогов, но не в легализации средств. Федеральная налоговая служба оценила долг Блиновской с учетом штрафов и пени в 1,4 миллиарда рублей.

Соучастником Блинковской следствие считает ее мужа Алексея. В апреле 2024 года он отправился на войну в Украину. Телеграм-канал Shot писал, что таким образом Блиновский хочет «реабилитироваться» в глазах государства и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО. Уголовное дело Блиновского выделено в отдельное производство и приостановлено.