Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Маска из-за того, что он не рассказал о владении акциями Twitter перед покупкой соцсети

Комиссия по ценным бумагам в США подала иск против предпринимателя Илона Маска из-за того, что он не раскрыл информацию о находящихся у него в собственности акциях Twitter перед заключением сделки по покупке соцсети.

В заявлении комиссии говорится, что Маск владел более 5% акций Twitter, информацию о которых он должен был раскрыть по закону в течение 10 дней. Как поясняет The New York Times, Маск начал скупать акции Twitter в конце января 2022 года, и к середине марта достиг порога в 5%, после которого требуется раскрытие информации. Но Маск не сделал этого вовремя, и в период с 25 марта по 1 апреля 2022 года купил еще акции по искусственно заниженным ценам, недоплатив, по оценке комиссии, как минимум 150 миллионов долларов.

Когда Маск все же раскрыл информацию позже, акции Twitter подскочили более чем на 27%, отмечает NYT.

Иск подан в Окружной суд США по округу Колумбия и требует возврата незаконно полученных доходов с процентами. Однако, как отмечают NYT и Associated Press, действующий председатель комиссии по ценным бумагам Гэри Генслер планирует уйти со своего поста 20 января, и неясно, продолжит ли новое руководство судебный процесс против Маска.

Адвокат Маска Алекс Спиро назвал иск «фиктивным», а также «признанием» комиссии, что против предпринимателя невозможно возбудить реальное дело, поскольку он «не сделал ничего противозаконного».

В октябре 2022 года Илон Маск закрыл сделку по приобретению соцсети X, которая на тот момент еще называлась твиттером, за 44 миллиарда долларов. В условиях сделки говорилось, что акционеры получат по 54,2 доллара за каждую обыкновенную акцию, что на 38% больше их стоимости по состоянию на 1 апреля, когда стало известно, что Маск приобрел 9% акций компании. После покупки Маском соцсеть перестала быть публичной — теперь ее акции можно продавать только во внебиржевом порядке.

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