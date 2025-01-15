Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает «период охлаждения» при выдаче кредитов, чтобы защитить граждан от действий мошенников, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей «период охлаждения» должен составить минимум четыре часа, если сумма больше 200 тысяч рублей — минимум 48 часов. Предполагается, что только после этого банк сможет передать деньги.

В пояснительной записке говорится, что эта отсрочка «даст заемщикам дополнительное время для тщательного анализа своих действий». Предполагается, что за это время «гражданин сможет обдумать цели, на которые он занимает средства, и понять, что находится под влиянием мошенника», а также посоветоваться с родственниками и друзьями и обратиться в банк или правоохранительные органы с информацией о мошенниках.

Также кредитные организации должны будут ограничить внесение денег на сумму свыше 50 тысяч рублей на так называемые токенизированные (виртуальные) карты, выданные меньше 48 часов назад. Как правило, именно этим способом пользуются мошенники для перечисления денег.

Из статистики, которая приводится в пояснительной записке, следует, что с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2023-го банки выдали клиентам 4,4 миллиарда рублей. Примерно половину этих денег обманутые люди после получения кредита сразу передали мошенникам.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце декабря 2024 года. Его рассмотрение, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, планируется завершить до конца января.

После начала полномасштабной войны телефонные мошенники стали в том числе вынуждать граждан совершать поджоги военкоматов, банков и других объектов. «Медиазона» подсчитала, что за почти три года телефонные мошенники организовали минимум 187 таких поджогов. В ФСБ заявляли, что к организации поджогов причастны украинские спецслужбы.

В 2020 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности публиковал расследование о киевском мошеннического колл-центре Milton Group, который выманивал деньги у жертв под предлогом инвестиций на выгодных условиях. В октябре 2023 года исследователи из Global Initiative against Transnational Organized Crime отмечали, что украинские мошеннические колл-центры в Украине приспособились к войне и начали набирать сотрудников в том числе с использованием призыва стать «патриотическим преступником».