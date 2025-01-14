В НАТО объявили о запуске миссии по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры

Страны НАТО запускают новую миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), направленную на усиление защиты критической инфраструктуры государств альянса в Балтийском регионе. О старте операции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите по Балтийскому морю в Хельсинки.

В рамках миссии будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты. По словам генсека, также развернут небольшой флот военно-морских беспилотников, а НАТО будет работать с союзниками над интеграцией национальных средств наблюдения для усиления защиты важнейших объектов подводной инфраструктуры.

Рютте также подчеркнул важность строгого соблюдения законов. Он отметил, что Финляндия уже продемонстрировала, что твердые действия в рамках закона возможны: «Капитаны судов должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на берег, конфискацию судна и арест», — добавил генсек НАТО.

Страны НАТО, у которых есть выход к Балтийскому морю, встретились в Хельсинки для обсуждения «растущей угрозы критически важной подводной инфраструктуре», говорится в пресс-релизе альянса.

Саммит прошел на фоне серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры европейских стран в Балтийском море, к которым, по сообщениям СМИ, причастны суда из теневого флота России, перевозящие российскую нефть.

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