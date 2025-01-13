Reuters: Катар передал Израилю и ХАМАС итоговый проект соглашения о перемирии в секторе Газа

Посредники в переговорах между Израилем и ХАМАС передали сторонам окончательный проект соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщил Reuters чиновник, осведомленный о ходе переговоров.

По его словам, в ночь на 13 января в переговорах, которые идут больше года через посредников — США, Катар и Египет, — был достигнут «прорыв». Источник агентства рассказал, что представитель Катара передал сторонам текст соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Как сообщается, в переговорах участвовали посланники действующего президента США Джо Байдена и избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, руководители израильских спецслужб «Моссад» и ШАБАК, а также премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдель Рахман аль-Тани.

«Следующие 24 часа будут иметь решающее значение для достижения соглашения», — заявил собеседник Reuters. Израильское радио Kan со ссылкой на местного чиновника сообщило, что делегации Израиля и ХАМАС в Катаре получили проект соглашения. По данным Kan, израильская делегация проинформировала об этом лидеров Израиля.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал Reuters, что сделка может быть заключена в течение нескольких дней, если ХАМАС ответит на предложение. Палестинский чиновник, близкий к переговорам, сказал, что информация из Дохи была «очень многообещающей».

В ХАМАС подтвердили прогресс в переговорах, пишет Times of Israel.

7 октября 2023 года боевики палестинского террористического движения ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники более 250 человек. Еще около 1200 мирных жителей были убиты террористами. В ответ Армия обороны Израиля начала бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. По последним данным, ХАМАС продолжает удерживать в заложниках около 100 человек. Предполагается, что треть из них мертвы.

Ожидается, что Израиль и ХАМАС заключат сделку, которая приведет к прекращению огня в секторе Газа, освобождению израильских заложников, а также освобождению из израильских тюрем сотен палестинских заключенных, в том числе осужденных за терроризм.

Предполагается, что стороны хотят заключить соглашение до 20 января — дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Ранее он пообещал ХАМАС «жестокую расплату», если израильские заложники не будут освобождены до его вступления в должность президента.

Reuters отмечает, что обе стороны согласны на прекращение огня, обмен заложниками и заключенными. Однако ХАМАС настаивает на том, что сделка должна привести к выводу израильских войск из Газы, а Израиль заявлял, что не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Читайте также

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники 251 человека Живыми вернулись домой меньше половины. В плену остаются почти 100 человек — и каждый третий из них, вероятно, уже мертв

Читайте также

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники 251 человека Живыми вернулись домой меньше половины. В плену остаются почти 100 человек — и каждый третий из них, вероятно, уже мертв