Трамп пообещал ХАМАС «жестокую расплату», если израильские заложники не будут освобождены до его вступления в должность президента

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники, удерживаемые ХАМАС, должны быть отпущены до его вступления в должность, иначе ответственных за это ждет «жестокая расплата». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что «все говорят» о заложниках, которых продолжают удерживать на Ближнем Востоке, но никаких действий по их освобождению не происходит.

«Пусть это сообщение послужит подтверждением того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года — даты, когда я с честью вступлю в должность президента США, — то для тех, кто совершил эти злодеяния против человечества на Ближнем Востоке, наступит жестокая расплата. Ответственные за это пострадают сильнее, чем кто-либо за всю долгую и богатую историю США», — написал Трамп.

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил Трампа за его сообщение. «Мы все молимся о том моменте, когда увидим наших сестер и братьев дома», — добавил он, прикрепив скриншот поста Трампа.

Группировка ХАМАС захватила более 250 заложников при нападении на Израиль 7 октября 2023 года. По последним данным, ХАМАС продолжает удерживать в заложниках около 100 человек, захваченных во время этого теракта.

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