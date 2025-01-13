Мини-футбольный клуб «Сибиряк» оштрафовали на 500 тысяч рублей за расистские выкрики болельщиков в адрес бразильского игрока

Российский футбольный союз оштрафовал на 500 тысяч рублей мини-футбольный клуб «Сибиряк» из Новосибирска из-за действий его болельщиков, «направленных на унижение достоинства человека по признакам расы». Об этом объявил контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Инцидент, из-за которого клуб получил дисциплинарное взыскание, произошел 9 января на матче чемпионата России по футзалу между «Сибиряком» и «Норильским никелем». Во время игры болельщики новосибирского клуба выкрикивали расистские оскорбления в адрес игрока «Норильского никеля», бразильского футболиста Нандо (Леандро Энрике). В итоге Нандо ушел с площадки, не дожидаясь окончания матча.

Помимо штрафа, «Сибиряк» также должен будет провести один домашний матч (и еще два условно) без зрителей — ближайшую игру 18 января с «Торпедо».

Сам клуб после матча с «Норильским никелем» выступил «категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте». Команда заявляла, что проведет внутреннюю проверку и встретится со своими болельщиками.

37-летний Нандо, натурализованный бразилец, выигравший со сборной России серебро Евро-2022 по мини-футболу. Игрок выступает за различные российские команды в суперлиге с 2012 года. За это время Нандо пять раз становился чемпионом России, а также пять раз выигрывал Кубок страны.