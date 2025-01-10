Бразильский игрок, выступавший за сборную России по мини-футболу, покинул матч в Новосибирске из-за расистских выкриков болельщиков. Полиция начала проверку

Игрок команды «Норильский никель», бразильский футболист Нандо (Леандро Энрике) ушел с поля во время второго матча 14-го тура чемпионата России по футзалу с новосибирским «Сибиряком», сообщила пресс-служба норильского клуба.

Пресс-служба команды рассказала, что во время матча, который закончился со счетом 6:1 в пользу «Норильского никеля», группа болельщиков новосибирского клуба «начала организованно и продолжительно оскорблять» игрока.

«Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма», — заявил норильский клуб, добавив, что «страдающим расовыми и иными предрассудками» фанатам место «в загоне для скота».

Издание «Сибирский экспресс» пишет, что футболист ушел с поля из-за расистских выкриков новосибирских болельщиков. Что именно они кричали, неясно. На видео лишь попал момент, как Нандо покидает площадку.

Российская суперлига по футзалу заявила «о нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации». Там пообещали провести проверку. Полиция и прокуратура по Новосибирской области также начали проверки.

Клуб «Сибиряк» выступил «категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте». Команда проводит внутреннюю проверку и собирается встретиться с болельщиками.

37-летний Нандо, натурализованный бразилец, выигравший со сборной России серебро Евро-2022 по мини-футболу. Игрок выступает за различные российские команды в суперлиге с 2012 года. За это время Нандо пять раз становился чемпионом России, а также пять раз выигрывал Кубок страны.