Bloomberg: у берегов Китая встали без разгрузки три танкера с российской нефтью, попавшие под американские санкции

Три танкера с российской нефтью остановились в водах Желтого моря у восточного побережья Китая после того, как 10 января они попали под американские санкции, пишет Bloomberg.

Танкеры под названиями Huihai Pacific и Mermar шли под флагом Панамы, танкер под названием Olia — под флагом Габона.

Все три судна, по данным аналитической компании Kpler (они подтверждаются данными сервиса Marinetraffic) вышли из российского порта Козьмино неподалеку от Находки в Приморском крае в начале января. Суммарно они везут более двух миллионов баррелей нефти. Huihai Pacific должен был прийти в китайский порт Шаньдун 15 января, два других танкера — в порт Яньтай.

В пакете санкций в отношении нефтегазовой отрасли России, введенных Минфином США 10 января, все три танкера называются судами российского теневого флота, перевозящими нефть по цене выше установленного потолка в 60 долларов за баррель. В обосновании санкций, кроме того, указано, что один из танкеров, Olia, также перевозил иранскую нефть.

8 января Reuters писало, что китайская Shandong Port Group, управляющая основными портами на восточном побережье, запретила заходить туда попавшим под санкции танкерам. Через эти порты подсанкционная нефть импортируется в Китай из трех стран — России, Ирана и Венесуэлы.

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