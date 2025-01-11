«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами». Премьер Гренландии выступил за независимость острова

Гренландия должна быть независимой, а не принадлежать Дании или войти в состав США. Об этом заявил премьер острова Муте Эгеде на совместной конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами», — сказал Эгеде.

По мнению политика, сохранение статус-кво, при котором Гренландия останется в составе Дании, это «не вариант».

Фредериксен, в свою очередь, заявила, что хотела бы сохранить Гренландию в составе Дании — но подчеркнула, что стремление острова к независимости является «легитимным и понятным». При этом интерес США к Гренландии она назвала «позитивным».

Муте Эгеде является лидером партии «Народное сообщество», которая много лет выступает за независимость Гренландии.

В соответствии с действующим законодательством, остров может стать независимым по результатам референдума. Эгеде ранее намекал, что такой референдум может пройти уже весной 2025 года.

Вопрос о будущем Гренландии стал активно обсуждаться в последние недели после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах включить остров в состав Соединенных Штатов.