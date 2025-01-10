Der Spiegel: Шольц блокирует дополнительный пакет военной помощи для Украины на три миллиарда евро

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус предложили выделить дополнительные три миллиарда евро на срочную военную помощь Украине, но против этого выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, Бербок и Писториус начали работать над новым пакетом помощи Украине вскоре после распада правящей коалиции в Германии в начале ноября и хотят выделить деньги на военную помощь до досрочных выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля. Военные эксперты составили для них список необходимых для Украины систем вооружения, среди которых — три системы ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, десять гаубиц, а также дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Предполагалось, что федеральное правительство обратится в бюджетный комитет бундестага с просьбой о «внеплановых расходах». Как отмечает Der Spiegel, правительство ранее уже пользовалось этим методом для выделения помощи Украине. Свое предложение Бербок и Писториус объяснили усилением российского наступления и потерей Украиной важных оборонительных позиций.

Однако в канцелярии канцлера Германии дали понять, что он не поддерживает идею дополнительной военной помощи. Der Spiegel утверждает, что канцлер «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и не видит необходимости в «срочных действиях». По мнению офиса Шольца, Украина в этом году получит достаточно военной помощи от Германии. В частности, в бюджете на эти цели запланировано около четырех миллиардов евро.

По данным Der Spiegel, возможно, Шольц не хочет объявлять о новых военных поставках Украине во время избирательной кампании перед досрочными выборами. Издание поясняет, что это может оттолкнуть потенциальных избирателей.

Олаф Шольц в начале декабря 2024 года впервые за два с половиной года приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе своего визита он объявил о выделении дополнительной военной помощи на сумму 650 миллионов евро.

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