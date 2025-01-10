Bloomberg: британский премьер Кир Стармер планирует «в ближайшие недели» приехать в Киев, чтобы обсудить размещение миротворческих сил в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер «в ближайшие недели» приедет в Украину, чтобы обсудить возможность размещения там международных миротворческих сил в случае прекращения огня, пишет Bloomberg.

О планируемом визите Стармера президент Украины Владимир Зеленский говорил после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии, не уточнив, когда британский премьер посетит страну. Источник Bloomberg уточняет, что поездка Стармера планируется на фоне того, как Европа наращивает подготовку к возвращению Трампа в Белый дом

Планируемая поездка Стармера станет его первым визитом в Украину с момента назначения премьер-министром Великобритании, отмечает Bloomberg.

Развертывание европейского контингента в Украине в качестве гарантий возможного соглашения о прекращении огня обсуждается с момента встречи президента Франции Эммануэля Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря.

В середине декабря 2024 года Reuters писал со ссылкой на оценки аналитиков и источников, что численность европейского контингента может быть в диапазоне от 40 до 100 тысяч человек, а основную часть сил могут составить военные из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. Позже Зеленский говорил, что обсуждал с европейскими лидерами возможность размещения миротворческой миссии, и «есть позитивные сигналы».

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