Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России. Регулятор посоветовал авиакомпаниям, которые выполняют рейсы в ЕС, не использовать воздушное пространство пяти регионов страны. На сообщении на сайте EASA обратило внимание «Агентство».

Так, EASA призвала перевозчиков воздержаться от полетов «на всех уровнях» в воздушном пространстве России «к западу от 60-го меридиана восточной долготы». В сообщении уточняется, что речь идет о полетах в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самару. Рекомендация будет действовать до конца июля 2025 года.

Регулятор объяснил рекомендации продолжающейся российско-украинской войной и рисками непреднамеренных атак на гражданские самолеты «из-за возможных недостатков в координации гражданской и военной авиации и неправильной идентификации».

Риски, говорится в сообщении, в том числе создает работа российской ПВО в ответ на запуски украинских ракет и беспилотников по территориям РФ. В качестве примера такого инцидента агентство привело самолета Azerbaijan Airlines в Актау 25 декабря 2024 года.

Рекомендации EASA были опубликованы на фоне расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. После авиакатастрофы несколько иностранных авиакомпаний отменили рейсы в российские города.

Власти России после случившегося ограничения на полеты не вводили. Во время атак беспилотников работа аэропортов в зоне обстрела приостанавливается.

Рекомендация EASA распространяется на перевозчиков из третьих стран, сертифицированных агентством. Авиакомпании из стран ЕС с начала войны не осуществляют полеты в воздушном пространстве РФ.

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