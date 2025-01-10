Авиарегулятор ЕС предупредил перевозчиков об опасности полетов в пять регионов России — в том числе в Москву и Петербург
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России. Регулятор посоветовал авиакомпаниям, которые выполняют рейсы в ЕС, не использовать воздушное пространство пяти регионов страны. На сообщении на сайте EASA обратило внимание «Агентство».
Так, EASA призвала перевозчиков воздержаться от полетов «на всех уровнях» в воздушном пространстве России «к западу от 60-го меридиана восточной долготы». В сообщении уточняется, что речь идет о полетах в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самару. Рекомендация будет действовать до конца июля 2025 года.
Регулятор объяснил рекомендации продолжающейся российско-украинской войной и рисками непреднамеренных атак на гражданские самолеты «из-за возможных недостатков в координации гражданской и военной авиации и неправильной идентификации».
Риски, говорится в сообщении, в том числе создает работа российской ПВО в ответ на запуски украинских ракет и беспилотников по территориям РФ. В качестве примера такого инцидента агентство привело крушение самолета Azerbaijan Airlines в Актау 25 декабря 2024 года.
Рекомендации EASA были опубликованы на фоне расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. После авиакатастрофы несколько иностранных авиакомпаний отменили рейсы в российские города.
Власти России после случившегося ограничения на полеты не вводили. Во время атак беспилотников работа аэропортов в зоне обстрела приостанавливается.
Рекомендация EASA распространяется на перевозчиков из третьих стран, сертифицированных агентством. Авиакомпании из стран ЕС с начала войны не осуществляют полеты в воздушном пространстве РФ.
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