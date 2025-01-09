Суд в Туле признал информацию о продаже товаров с символикой ЛГБТК+ на сайте онлайн-магазина Shein запрещенной в России

Центральный районный суд Тулы удовлетворил иск местного управления Роспотребнадзора и признал информацию о продаже товаров с символикой ЛГБТК+ на сайте онлайн-магазина Shein запрещенной в России. На решение суда, вынесенное 9 декабря, обратила внимание «Верстка».

В постановлении суда говорится, что «атрибутика ЛГБТ» была найдена управлением Роспотребнадзора в ходе мониторинга. Сотрудники по запросу «LGBT БРАСЛЕТ» в поисковой строке перешли на страницу онлайн-магазина Shein и убедились, что выбранные товары можно отправить в корзину для покупок, отметив, что возможность оформления заказа имеет любой посетитель сайта — в том числе несовершеннолетний ребенок.

Рассмотрев иск, суд признал «информацию о возможном приобретении различных товаров с атрибутикой ЛГБТ» запрещенной к распространению в России. Это решение, как отмечает суд, служит основанием для включения страницы или доменного имени в соответствующий реестр для ограничения доступа. На момент написания новости, как отмечает «Верстка», сайт Shein в реестр Роскомнадзора добавлен не был.

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