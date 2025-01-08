Саломе Зурабишвили получила стипендию Киссинджера в Институте Маккейна

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий истек 29 декабря 2024 года, получила стипендию Генри Киссинджера в Институте Джона Маккейна при Государственном университете Аризоны (ASU). Об этом сообщается на сайте вуза.

В институте напомнили, что Зурабишвили была первой женщиной — министром иностранных дел Грузии, а на посту президента «решительно защищала путь Грузии к интеграции в Европейский союз и НАТО и поддерживала демократические реформы, наложив вето на скопированный у Кремля закон об „иноагентах“».

«Как стипендиат Института Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиваться новых выборов и демократического развития в своей стране», — говорится в публикации.

В институте выразили надежду, что Зурабишвили сможет продолжить «возглавлять усилия по возвращению Грузии на демократический путь».

Сама Зурабишвили сказала, что для нее честь получить стипендию Киссинджера. По его мнению, во времена «борьбы между автократиями и демократиями» необходимо поддерживать демократических деятелей, «сражающихся на передовой».

Саломе Зурабишвили была избрана президентом на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. После этого в Конституцию были внесены изменения, и теперь выборы проходят по новой системе - с участием коллегии, большинство которой являются представителями правящей «Грузинской мечты». 14 декабря 2024 года коллегия выборщиков избрала нового президента — им стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый «Грузинской мечтой».

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, большинство на которых получила «Грузинская мечта». Оппозиция не согласилась с результатами выборов и считает их сфальсифицированными. Вскоре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз. После этого в Грузии начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Зурабишвили заявила, что не признает официальные результаты выборов и не уйдет с должности президента, несмотря на истечение срока ее полномочий. 29 декабря она объявила, что добровольно покидает резиденцию во дворце Орбелиани в Тбилиси, но по-прежнему не собирается отказываться от своих полномочий.