Коллегия выборщиков в Грузии избрала нового президента — им стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта». Он был единственным кандидатом.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, подсчет завершен, Кавелашвили получил голоса 224 выборщиков, один бюллетень признан недействительным. Для избрания Кавелашвили нужно было набрать не менее 200 голосов из 300 членов коллегии.

53-летний Михаил Кавелашвили — чемпион России и шестикратный чемпион Грузии по футболу (он играл за тбилисское «Динамо»). С 2016 года Кавелашвили был депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в 2022 возглавил «отделившуюся» от правящей партию «Сила народа». Именно депутаты от этой партии инициировали рассмотрение грузинского закона об «иноагентах». В новый созыв парламента Кавелашвили и его соратники прошли по спискам «Грузинской мечты». Кавелашвили известен своей антизападной риторикой, он также выступает против «пропаганды» ЛГБТ.

Нынешний президент Грузии, Саломе Зурабишвили, была избрана на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. После этого в Конституцию были внесены изменения, и теперь выборы проходят по новой системе — с участием коллегии, большинство которой являются представителями правящей «Грузинской мечты». Остальные участники коллегии — представители Высших советов и городских советов парламента Грузии, а также автономных республик Аджарии и Абхазии.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, большинство на которых получила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция не согласна с результатами и считает их сфальсифицированными. Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает официальные результаты выборов и не уйдет со своей должности, несмотря на скорое истечение срока ее полномочий, поскольку «нелегитимный парламент не может избрать нового президента».