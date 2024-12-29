«Я уношу с собой легитимность». Саломе Зурабишвили заявила, что покинет резиденцию президента Грузии, но не сложит полномочий
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий истекает 29 декабря, заявила, что добровольно покинет резиденцию во дворце Орбелиани в Тбилиси, но по-прежнему не собирается отказываться от своих полномочий. Об этом она сказала утром в воскресенье, обращаясь к своим сторонникам у здания резиденции.
«Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии», — сказала Зурабишвили.
Ее выступление проходило параллельно с церемонией инаугурации Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря выбрала президентом Грузии правящая пророссийская партия «Грузинская мечта».
Зурабишвили назвала эту инаугурацию «пародией» и пообещала, что будет продолжать борьбу за назначение новых парламентских выборов.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, большинство на которых получила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция не согласилась с результатами выборов и считает их сфальсифицированными. В стране несколько недель продолжаются массовые протесты. Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим: она заявила, что не признает официальные результаты выборов и не уйдет с должности президента, несмотря на истечение срока ее полномочий, поскольку «нелегитимный парламент не может избрать нового президента».
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