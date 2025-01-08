Роман Протасевич опубликовал фото Виктора Бабарико. У родных нет с ним связи больше полутора лет

Белорусский блогер Роман Протасевич опубликовал фото политика Виктора Бабарико, приговоренного в 2021 году к 14 годам лишения свободы и отбывающего срок в колонии.

На одной из фотографий Бабарико, сидящий на диване в тюремной робе, подписывает какие-то бумаги, еще на одной он стоит рядом с Протасевичем. В видео, опубликованном в этом же посте, Протасевич, стоя у ворот колонии (как утверждается, это ИК-1 в Новополоцке), говорит, что он встречался с Бабарико.

«Сразу скажу, цель моего визита была — передать весточки от его родни ему и, соответственно, доставить уже его письмо в обратном направлении», — говорит Протасевич. По его словам, Бабарико «выглядит хорошо», находится в «бодром расположении духа» и «точно не растерял свои навыки красноречия». Затем в кадре появляется сам Бабарико, который обращается к родным и поздравляет их с праздниками. Когда было снято видео и сделаны фото — не уточняется.

Родные и друзья ничего не знают о Бабарико уже больше полутора лет — новости о нем они получали только от бывших заключенных, видевших политика в колонии. Один из них в мае 2024 рассказал, что Бабарико «весит килограмм 80, поседел, сильно постарел, выглядит не очень». В августе еще один говорил, что другим заключенным в колонии запрещено разговаривать с Бабарико — за это их наказывает администрация. По словам третьего заключенного, с которым поговорил телеканал «Белсат», в феврале 2023 года отношение к Бабарико «резко изменилось, как будто была дана команда сверху по максимуму ужесточить режим содержания», его стали регулярно отправлять в ШИЗО и перестали пускать к нему адвоката.

После публикации Протасевича в аккаунте сторонников Бабарико появился пост: «Бабарико — жив. Мы очень рады видеть это фото из колонии № 1 в Новополоцке. Мучительно долгие более 630 дней у нас не было новостей о нем».

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико собирался участвовать в президентских выборах, которые проходили в Беларуси в 2020 году. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем; задержали, не допустив до выборов, а в июле 2021 года приговорили к 14 годам лишения свободы.

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