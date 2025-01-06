Блинкен назвал позиции ВСУ в Курской области важными для переговоров

Позиции Украины в Курской области важны для будущих переговоров о прекращении войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Сеул.

«Их [ВСУ] позиция в Курской области важна, потому что это безусловно то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в наступающем году», — сказал Блинкен.

По его словам, даже если переговоры начнутся, Украине потребуются «адекватные гарантии безопасности» от Владимира Путина, поскольку для него «игра не будет окончена» с прекращением огня.

Кроме того, Блинкен заявил, что Россия может быть близка к обмену передовыми спутниковыми технологиями с Северной Кореей. «У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться передовыми космическими и спутниковыми технологиями с Пхеньяном», — сказал Блинкен.

Владимир Зеленский в интервью ведущим украинского национального телемарафона «Единые новости» назвал операцию ВСУ в Курской области «очень сильным козырем» во всех переговорах — особенно для стран Глобального Юга, на которые «это сильно повлияло».

5 января российские Z-блогеры начали писать, что ВСУ предприняли новую попытку наступления в Курской области. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о «хороших новостях» на этом направлении, а российское Минобороны вслед за этим заявило, что ВСУ предприняли «контратаку штурмовой группы», чтобы «остановить наступление российских войск на курском направлении».

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