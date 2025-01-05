Z-каналы сообщили о новом наступлении ВСУ в Курской области

Украинские военные начали наступление в Курской области. Об этом написали утром 5 января сразу несколько российских провоенных телеграм-каналов.

Телеграм-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ «предприняли попытку наступления» со стороны города Суджа и атакуют в направлении села Большое Солдатское. В сообщении канала говорится, что «с мест сообщают о большом количестве техники», которую использует украинская армия для наступления. Российские войска «ведут по наступающим силам ВСУ огонь с помощью средств дальнего поражения, отбивая накаты».

По данным близкого к Минобороны телеграм-канала «Рыбарь», бои идут у районе села Бердин к северо-востоку от Суджи, там «зафиксирован наиболее активный уровень активности» ВСУ.

О наступлении в сторону Большого Солдатского пишет также телеграм-канал «Операция Z». Телегам-канал «Мир сегодня с Юрий Подоляка» предположил, что удар в сторону Большого Солдатского «вероятней всего отвлекающий». Про «отвлекающий маневр» пишет и «Рыбарь».

В Центре по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности Украины заявили, что ВСУ атаковали российскую армию по нескольким направлениям в Курской области. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя ситуация в Курской области, написал в своем телеграм-канале: «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает».

Обновление. В Минобороны России заявили, что 5 января около 9 утра ВСУ «с целью остановить наступление российский войск на Курском направлении» совершили попытку контратаки в направлении хутора Бердин. В ней участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. «Артиллерией и авиацией группировки войск „Север“ нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В конце декабря 2024 года американские чиновники, с которыми поговорило агентство Bloomberg, заявляли, что ВСУ могут покинуть занятые ранее позиции в Курской области России в течение нескольких месяцев. По их оценке чиновников, с начала наступления ВСУ в Курской области в августе 2024 года украинские войска потеряли около половины занятых территорий. По словам одного из чиновников, украинским военным удалось продержаться в Курской области дольше, чем прогнозировалось ранее.

Власти Украины говорили, что собираются использовать занятые территории Курской области при ведении мирных переговоров с Россией. По данным «Би-би-си», украинским военным приказали удерживать позиции в Курской области до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

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