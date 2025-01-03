Главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро приехали в Сирию впервые после падения режима Асада
Главы министерств иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро приехали в Сирию, чтобы от имени Евросоюза провести переговоры с лидером захватившей власть группировки Ахмедом аль-Шараа, а также с представителями сирийского гражданского общества.
В заявлении Бербок говорится, что Германия хочет помочь сирийскому народу с мирной передачей власти, но отмечается, что перезагрузка может произойти только в том случае, если новое сирийское общество предоставит всем независимо от этнической или религиозной группы место в политическом процессе, а также гарантирует права и защиту.
Бербок и Барро стали первыми главами европейских внешнеполитических ведомств, посетившими Дамаск после падения режима Башара Асада.
8 декабря исламистские боевики, оппозиционные правительственным силам президента Сирии Башара Асада, вошли в Дамаск и взяли власть. Сам Асад бежал и укрылся в Москве, которая предоставила ему убежище. Оппозиционные Асаду силы возглавляла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», лидер которой — Ахмед Хусейн аль-Шараа, называвший себя до этого именем Абу Мухаммад аль-Джулани.
На следующий день после падения режима Башара Асада правительства европейских стран начали в массовом порядке приостанавливать рассмотрение заявок сирийских беженцев, просивших убежища.
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