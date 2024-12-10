Сирийские беженцы, возвращающиеся на родину из Ливана, 9 декабря 2024 года Ibrahim Chalhoub / AFP / Scanpix / LETA

На следующий день после падения режима Башара Асада в Сирии власти европейских стран начали в массовом порядке приостанавливать рассмотрение заявок на предоставление убежища сирийцам.

Одной из первых о приостановке рассмотрения заявок объявила Германия. За ней последовали Австрия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и еще несколько стран. Во Франции заявили, что МВД работает над возможным приостановлением рассмотрения заявок сирийцев, но решение пока не принято.

В Германии, которая приняла самое большое число сирийских просителей в Европе, заморозка коснется около 47 тысяч заявлений. Министр внутренних дел страны Нэнси Фэзер назвала падение режима Асада «большим облегчением для многих людей, которые пострадали от пыток, убийств и террора» и отметила, что многие беженцы, нашедшие защиту в Германии, теперь наконец-то «имеют надежду вернуться на свою родину и восстановить свою страну». Обстановку в Сирии Фэзер охарактеризовала как «очень запутанную» и добавила, что мораторий на принятие решений по убежищам будет действовать, пока ситуация не прояснится, а затем федеральное миграционное ведомство Германии адаптирует свою политику к новым реалиям. По оценкам МВД, всего в ФРГ проживают более 970 тысяч граждан Сирии, из которых 5 090 признаны просителями убежища, а 321 444 имеют статус беженца. В каком статусе находятся в стране остальные, не уточняется.

К возвращению сирийцев активно призывают и представители крайне правых партий. Представитель парламентской группы «Альтернативы для Германии» по политике в области прав человека Юрген Браун заявил, что «не существует права человека постоянно жить в далекой стране и получать от нее социальные блага». «Если причина бегства больше не актуальна, защита посредством предоставления убежища и тем более дополнительная защита, которой пользуются почти все сирийцы в Германии, прекратится», — написал он.

В соседней с Германией Австрии сирийцам предложили возвращаться домой более категорично. Министр внутренних дел страны Герхард Карнер заявил, что дал своему ведомству указание подготовить упорядоченную программу «репатриации и депортации в Сирию». В Австрии заморожено около 7300 заявок, а всего в стране находятся около 100 тысяч сирийцев.

На втором после Германии месте по числу сирийских беженцев, принятых в 2015–2016 годах, как пишет Le Monde, находится Швеция. Она же имеет самое большое число сирийцев на душу населения. По данным на 2023 год, в стране проживали 197 тысяч сирийцев, из которых 44 706 были гражданами Сирии без шведского гражданства. Немало граждан Сирии и в Великобритании — в период с 2011 по 2021 годы убежище в стране получили более 30 тысяч человек.

В некоторых странах еще до падения режима Асада настаивали на том, чтобы некоторые части Сирии были объявлены достаточно безопасными для возвращения беженцев, отмечает The Washington Post, приводя в пример премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая давно занимает консервативную позицию. Негативное отношение к беженцам нарастало и в других странах, таких как Швеция и Германия, где в преддверии выборов, которые пройдут в феврале, растет поддержка крайне правых партий. Все это вылилось в то, что призывы к сирийцам покинуть Европу и отправиться домой усилились, пишет WP.

Однако такие призывы противоречат позиции Евросоюза. Представитель ЕС Ануар Эль Ануни заявил, что условия для «безопасного, добровольного и достойного» возвращения беженцам не созданы. Он также отметил, что ЕС «в настоящее время не взаимодействует» с исламистской группировкой (ХТШ), возглавившей наступление на правительственные войска в Сирии.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с 2011 года, когда началась гражданская война в Сирии, ее жители бежали в 130 стран. Большинство из них осели в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, более миллиона — по всей Европе. После падения режима Башара Асада сирийцы из Ливана уже начали возвращаться домой сотнями тысяч. Однако некоторые из тех, кто живет в Европе, ехать обратно не спешат.

Анас Модамани, который в 2015 году сделал селфи с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель, праздновал свержение режима Асада, как и многие сирийцы. Но при этом он отмечает, что у людей, подобных ему, теперь новая жизнь в новых странах. У самого Модамани есть немецкое гражданство, он работает оператором в медиакорпорации Deutsche Welle и живет в Берлине со своей украинской невестой. «Моя жизнь здесь. Зачем мне оставлять свой второй дом?» — говорит он.

По мнению бывшего высокопоставленного дипломата США на Ближнем Востоке и в Европе Ричарда Олбрайта, европейским правительствам стоит умерить ожидания, что «сирийские беженцы ринутся обратно». По его словам, результаты «арабской весны» в Египте, Ливии и Тунисе заставляют многих задуматься, стоит ли отказываться от привычной жизни в Европе, и большинство, вероятно, захочет подождать и посмотреть, как пройдет транзит власти в Сирии.

Но с наибольшим числом беженцев из Сирии столкнулись не страны ЕС, а соседняя с ней Турция — там их не менее трех миллионов. Глава турецкого МИД Хакан Фидан после падения режима Асада заявил, что его страна «продолжит работу по обеспечению безопасного и добровольного возвращения сирийцев». По мнению старшего научного сотрудника базирующегося в Брюсселе аналитического центра Bruegel Якоба Функа, это может привести к насильственной депортации значительного числа сирийских беженцев. «Если это будет происходить без вопиющих нарушений прав человека, я думаю, страны Европы, и не в последнюю очередь Германия, последуют этому примеру», — резюмирует Функ.

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