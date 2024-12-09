Эрдогана называют одним из главных бенефициаров падения режима Асада Турция усилит свое влияние в Дамаске, сможет отправить домой беженцев и заработать на восстановлении Сирии

Сирийцы в Стамбуле празднуют падение режима Башара Асада с баннером с изображением Реджепа Эрдогана, 8 декабря 2024 года Kemal Aslan / AFP / Scanpix / LETA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказаться одним из тех, кто останется в крупном выигрыше в результате падения режима Башара Асада в Сирии, пишут Financial Times и издание Politico. Они перечисляют победителей и проигравших в этом конфликте.

На протяжении последних лет Турция была ключевым покровителем вооруженных исламистских оппозиционных группировок в Сирии, пишет FT. Эрдоган и Асад, как напоминает Politico, когда-то были друзьями, однако в 2011 году турецкий президент поддержал противников режима в Сирии — в основном потому, что геополитический соперник Турции Иран, напротив, оказывал поддержку сирийскому правительству. Кроме того, как отмечает FT, Эрдоган надеялся, что поддержка восстаний по всему Ближнему Востоку усилит союзников его исламистской Партии справедливости и развития.

Турецкий президент продолжал поддерживать оппозицию, даже когда США и другие западные страны сдались, пишет FT. «Когда все остальные бросили сирийцев, когда ни одно другое государство не поддержало оппозицию, Турция не отказалась от них», — говорит старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Омер Озкизилджик. По его мнению, именно Турция вышла из этого конфликта самым главным победителем после сирийцев.

Анкара приняла три миллиона сирийских беженцев, а также предоставила оружие группировкам, оппозиционным силам Асада, и обучила бойцов этих группировок. В том числе Турция спонсировала Сирийскую национальную армию, которая в основном действует против сирийских курдов.

При этом остается неясным, в какой мере Турция поддержала стремительное наступление боевиков, закончившееся взятием Дамаска и свержением режима Асада. FT отмечает, что у группировки (ХТШ), возглавившей это наступление, сложные отношения с Турцией. Анкара, как и другие страны, считает ХТШ террористической организацией. Но у нее, как пишет FT, «были рычаги», когда группировка контролировала провинцию Идлиб на северо-западе Сирии и Турция была ее основным маршрутом во внешний мир.

При этом источники Reuters сообщали, что сирийские оппозиционные силы, увидевшие возможность ослабить власть Башара Асада, предупредили Турцию о планах крупного наступления около полугода назад и «почувствовали, что получили ее молчаливое одобрение».

В целом связи с оппозиционными Асаду группировками дают Эрдогану больше возможностей, чем любому другому иностранному лидеру, извлечь выгоду из их ожидаемого прихода к власти — даже если ситуация в Сирии останется крайне нестабильной и неопределенной, пишет FT.

Расчет Эрдогана, в частности, строится на том, что падение режима Асада позволит сирийским беженцам вернуться на родину. Их постоянное присутствие в Турции вызывает неодобрение даже у сторонников Эрдогана, пишет FT. После захвата Алеппо исламистскими боевиками министр внутренних дел Турции Али Ерликая говорил, что 1,3 миллиона сирийцев в Турции родом из этого города, и многие «не могли сдержать своего волнения» по поводу возвращения домой.

Крах режима Асада также может изменить баланс сил в сложных отношениях между Эрдоганом и Владимиром Путиным и укрепить позиции Анкары в отношениях с Ираном. «Турция, вероятно, займет более напористую позицию в регионе», — считает Вольфанго Пикколи из консалтинговой компании Teneo. Специалист по Турции в институте Вашингтона Сонер Кагаптай резюмировал: «Влияние Турции в Дамаске возрастет, заменив влияние Ирана и России».

Кроме того, Турция выиграет от возобновления деловых и торговых связей вдоль 900-километровой границы с Сирией, а строительный сектор, тесно связанный с Эрдоганом, может заработать на восстановлении разрушенных территорий сотни миллиардов долларов. «Если будет достигнут мир, это большая возможность», — говорит руководитель одной из крупнейших строительных компаний Турции. О том, что восстановление станет «золотым дном» для турецкого бизнеса, также пишет Politico, а Bloomberg отмечает, что акции турецких компаний, прежде всего цементных и сталелитейных, резко выросли, поскольку инвесторы сделали ставку на ключевую роль этих фирм в восстановлении сирийских территорий.

Некоторые эксперты, впрочем, считают, что говорить о победе Эрдогана еще рано — в частности, в силу неопределенности будущего Сирии или роли США, которые поддерживали курдские силы в регионе. Но в целом падение режима Башара Асада, как пишет Politico, вероятно, поможет Эрдогану продвинуть свою геополитическую программу, предоставив ему возможность достичь нескольких стратегических целей, включая сдерживание курдских сепаратистов.

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