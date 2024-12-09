Германия и Австрия приостановили рассмотрение заявок от сирийцев на предоставление убежища

Германия приостановила рассмотрение заявок сирийцев на предоставление убежища, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев.

Представитель ведомства заявил, что ситуация в Сирии «запутанная» и слишком сложно предугадать, как она будет развиваться. Поэтому власти решили временно отложить принятие решений по прошениям сирийских граждан о предоставлении убежища.

Как уточняет Der Spiegel, речь идет о 47 270 заявлениях, по которым еще не принято окончательное решение. В их числе около 46 000 первичных заявок на предоставление убежища.

Аналогичное решение приняли власти Австрии, сообщило издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правительстве.

Днем 8 декабря тысячи сирийских мигрантов, проживающих в Германии, вышли на улицы немецких городов, празднуя свержение режима Башара Асада. Как пишет Deutsche Welle, число участников шествия в Эссене составило 11 000 человек, в Мюнхене — 6000, Берлине — 5000, в Майнце — 3000. Кроме того, сирийцы устроили акции в Гамбурге, Нюрнберге, Хамме, Вуппертале, Дюссельдорфе, Дортмунде. Некоторые участники стихийной акции в Берлине заявили журналистам, что планируют вернуться в Сирию «хотя бы на время», чтобы принять участие в восстановлении страны. Издание напоминает, что в 2015 году, на пике гражданской войны в Сирии, Германия приняла почти 900 000 беженцев из этой страны.

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