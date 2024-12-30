Журналист Дмитрий Гордон заявил, что 30 декабря пройдет «историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны». В Кремле ответили, что предпосылок для этого нет

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что 30 декабря должна пройти «историческая встреча» о завершении российско-украинской войны. Об этом он сказал в своем стриме 29 декабря.

«30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго», — сказал Гордон.

Он не стал уточнять, где пройдет встреча и кто будет в ней участвовать. По его словам, эта информация должна поступать от официальных лиц.

Дмитрий Гордон связал с предстоящей возможной встречей то, что российские войска стали наносить меньше ударов по Украине в последние дни. По словам журналиста, не наносить удары президента РФ Владимира Путина «попросили из Вашингтона».

В Кремле заявили, что «международных контактов по мирному урегулированию на 30 декабря в графике президента нет», сообщили в телеграм-канале журналисты РИА Новости, входящие в кремлевский пул. «Предпосылок для завершения конфликта в Кремле пока тоже не видят», — отмечается в публикации.

Предположения о готовящейся «исторической встрече» появились на фоне того, что 26-28 декабря в США, судя по данным FlightRadar, находился самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия». Внимание на это первым обратил телеграм-канал Baza вечером 29 декабря.

Администрация президента США, как ожидается, 30 декабря объявит о новом пакете военной помощи Украине на более чем 1,2 миллиарда долларов. О готовящемся пакете помощи в том числе сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов», — сказал Зеленский в обращении по итогам 29 декабря.

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