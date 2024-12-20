Reuters: администрация Байдена готовится объявить финальный пакет военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов

Администрация президента США собирается в ближайшие дни объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, сообщило 20 декабря Reuters со ссылкой на источники. Этот пакет может стать одним из последних шагов администрации Джо Байдена по прямой поддержке Украины, пишет агентство.

По словам источников, США выделят помощь в размере 1,2 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), в рамках которой Пентагон заключает контракты с производителями, а не предоставляет технику и вооружение из своих запасов. На доставку оружия в рамках USAI могут уйти месяцы или годы.

Один из собеседников Reuters отметил, что в пакет войдут перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды.

Госдеп и Пентагон отказались от комментариев.

В последние недели США стали чаще объявлять о военной помощи Украине. У США осталось 5,6 миллиарда долларов, выделенных конгрессом на поставки Украине оружия и другой военной помощи. В Пентагоне считают, что администрация Байдена не успеет поставить всю одобренную помощь, писала газета The New York Times 17 декабря.

Официальные лица в Украине и некоторых странах-союзницах заявили Bloomberg 20 декабря, что из-за позиции Джо Байдена, который медлил с выделением ключевой военной помощи Киеву, Украина потеряла шансы на победу в войне.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее говорил, что готов быстро, за 24 часа, завершить российско-украинскую войну после того, как вступит в должность 20 января 2025 года. Один из планов советников Трампа предполагает, что США лишат Украину военной помощи, если она не начнет переговоры с Россией. В интервью NBC News, вышедшем 8 декабря, Трамп заявил, что после его возвращения в Белый дом Украина, «возможно», не получит столько военной помощи от США, как ранее.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года США направили на помощь Киеву 175 миллиардов долларов, в том числе около 61,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности, пишет Reuters.

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