Власти Чечни пообещали «приравнять к террористам» жителей республики, занимающихся майнингом криптовалют

Людей, занимающихся майнингом криптовалют в Чечне, приравняют к террористам. Об этом заявил депутат Госдумы и советник главы республики Адам Делимханов, его слова приводит «Грозный Информ».

По его словам, в Чечне уже были выявлены «случаи нелегального майнинга». Он добавил, что «многие из них бывают связаны с людьми, работающими в различных структурах». О каких структурах идет речь, Делимханов не уточнил.

«Наш глава Рамзан Кадыров просит довести до сведения всех жителей, что в случае выявления подобных случаев, которые также влекут за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию. Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу», — заявил депутат.

Он сказал, что незаконный майнинг приводит к краже электричества у других людей. В Чечне уже проводится работа по выявлению таких случаев, но она будет усилена.

Делимханов добавил, что «особое внимание» проблеме нелегального майнинга будет уделено в Шалинском районе, где «такая ситуация остается актуальной».

В конце декабря правительство России утвердило перечень регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют. Запрет будет действовать с 1 января 2025 года и до 15 марта 2031 года. Его распространят на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, а также аннексированные территории Украины — ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно — в пики энергопотребления.

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