Правительство РФ запретило майнинг криптовалют на Кавказе и на аннексированных территориях
Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где будет запрещен майнинг криптовалют, сообщает 24 декабря ТАСС со ссылкой на постановление кабинета министров.
Запрет будет действовать с 1 января 2025 года и до 15 марта 2031 года. Его распространят на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, а также аннексированные территории Украины — ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно — в пики энергопотребления. В начале 2025 года майнинг на этих территориях будет запрещен с 1 января по 15 марта, в затем ежегодно с 15 ноября по 15 марта.
В правительстве уточнили, что перечень регионов и территорий не окончательный, его могут изменить решением комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
«Задача таких ограничений — сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности», — пишет ТАСС со ссылкой на правительство.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2024 года подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты. Документ среди прочего позволяет правительству РФ запрещать майнинг в отдельных регионах.
Путин говорил в июле, что майнинг криптовалют может привести к дефициту электроэнергии в некоторых регионах. По словам президента, в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае возникла нехватка мощности из-за неконтролируемого роста энергопотребления для майнинга.
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