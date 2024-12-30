Умер 39-й президент США Джимми Картер. Ему было 100 лет 

Бывший президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет, сообщает The Washington Post со ссылкой на сына Картера Джеймса (также известного как Чип). Позже информацию о смерти бывшего президента подтвердил Центр Картера.

Джимми Картер избрался на пост президента в 1976 году от Демократической партии. До этого он был губернатором Джорджии (1971-1975) и сенатором местного сената (1963-1967).

Выборы 1980 года Картер проиграл республиканцу Рональду Рейгану и после этого основал Центр Картера, который занимается правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2002 году бывший президент получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».

В 2015 году у Джимми Картера диагностировали онкологическое заболевание. В 2023 году он отказался от дальнейшего лечения и решил провести остаток жизни у себя дома в Плейнсе, штат Джорджия, получая хосписный уход.

В 2019-м Картер стал самым долгоживущим президентом в истории США, пережив двух своих преемников (Рейгана и Джорджа Буша — старшего) и собственного вице-президента Уолтера Мондейла, который умер в апреле 2021 года. 1 октября 2024 года Картеру исполнилось 100 лет.