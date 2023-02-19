98-летний бывший президент США Джимми Картер отказался от лечения. Ему окажут хосписную помощь дома

39-й президент США Джимми Картер, которому сейчас 98 лет, отказался от дальнейшего лечения после нескольких госпитализаций. Об этом сообщил Центр Картера в твиттере.

Бывший президент США решил решил провести остаток жизни дома в Плейнсе (штат Джорджия), «получая вместо дополнительного медицинского вмешательства».

Семья Картера заявила, что полностью поддерживает его. Родственники попросили уважать право бывшего президента на личную жизнь, говорится в сообщении.

Центр Картера не уточняет, с чем связано решение 39-го президента США. Как отмечает The New Times, ранее у Картера диагностировали меланому, которая дала метастазы на печень и мозг. После курса лечения в конце 2015 года бывший президент объявил, что победил рак. В последующие годы Картер неоднократно попадал в больницу из-за переломов после падений.

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Джимми Картер был президентом США в 1977–1981 годах. Он избирался от Демократической партии. В конце 1980 года Картер баллотировался на второй срок, но проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

В 2002 году Картера удостоили Нобелевской премии мира за свою миротворческую деятельность.

В 2019-м Картер стал самым долгоживущим президентом в истории США, пережив двух своих последователей — Рейгана и Джорджа Буша — старшего — и собственного вице-президента Уолтера Мондейла, который умер в апреле 2021 года.