После повреждения кабеля Estlink 2 в Балтийском море на дне нашли след от якоря, растянувшийся почти на 100 километров

Полиция Финляндии заявила, что обнаружила на дне Финского залива Балтийского моря след от волочения якоря, сообщил 29 декабря Yle со ссылкой на заявление полиции.

«След достигает десятков километров в длину. Пока не удалось точно установить, в каком месте якорь был опущен», — говорится в сообщении полиции.

Инспектор полиции Сами Пайла заявил Yle, что Центральная криминальная полиция предполагает, что след от волочения возник из-за якоря нефтяного танкера «Eagle S», который входит в теневой флот России. «Мы смогли выяснить это благодаря подводным исследованиям», — отметил инспектор.

«След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след] тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров», — сказал Пайла.

Из-за плохих погодных условий исследование морского дна приостановили.

Власти Финляндии подозревают, что танкер «Eagle S», ходящий под флагом Островов Кука, 25 декабря повредил электрокабель Estlink 2 и четыре кабеля связи в Финском заливе. Полиция задержала танкер, он находится под охраной вблизи Порвоо. Экипаж судна, состоящий из граждан Грузии и Индии, допрашивают.

«Eagle S» входит в состав теневого флота России, который участвует в экспорте российской нефти в обход западных санкций. По данным британского издания Lloydʼs List, ранее на танкере стояло прослушивающее оборудование для слежки за военно-морскими силами и авиацией НАТО.

Читайте также

«Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы» Балтийский регион стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО, пишет The Wall Street Journal

Читайте также

«Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы» Балтийский регион стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО, пишет The Wall Street Journal