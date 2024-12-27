Lloydʼs List: нефтяной танкер из теневого флота России, задержанный в Финляндии, использовали для слежки за кораблями и самолетами НАТО

На нефтяном танкере «Eagle S», задержанном в Финляндии в связи с повреждением электрокабеля Estlink 2, стояло прослушивающее оборудование для наблюдения за действиями военно-морских сил и авиации НАТО. Об этом 27 декабря сообщило британское издание Lloydʼs List, ссылаясь на слова источника, который ранее был непосредственно связан с судном.

Собеседник Lloydʼs List рассказал, что высокотехнологичное оборудование на борту нетипично для торгового судна. Установленные устройства потребляли много энергии от судового генератора, из-за чего несколько раз отключалось электричество.

Анонимный источник Lloydʼs List сообщил, что шпионское оборудование на борт «Eagle S» доставили в «огромных переносных чемоданах», оно стояло на мостике. Кроме того, во время заходов в Россию и Турцию на судно доставили много ноутбуков с русской и турецкой клавиатурами. По словам собеседника, на борту судна находился посторонний человек, который не был моряком.

По выражению издания, установленные устройства позволили танкеру стать российским «кораблем-шпионом». Оборудование использовали для записи всех радиочастот, а после прибытия в Россию его выгрузили для анализа. Кроме того, утверждается, что «Eagle S» во время транзита сбросил «устройства сенсорного типа» в пролив Ла-Манш.

По информации издания, аналогичное оборудование стояло на другом танкере «Swiftsea Rider», которое находится под санкциями Великобритании и принадлежит той же группе владельцев, что и «Eagle S». Оба судна связаны с Eiger Shipping, судоходным подразделением российского нефтетрейдера Litasco. Танкеры входят в теневой флот России, который возит нефть в обход санкций.

Власти Финляндии задержали нефтяной танкер «Eagle S» 25 декабря после того, как в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. По версии финской полиции, танкер повредил кабель своим якорем. Также судно подозревают в повреждении других кабелей в Балтийском море. Сейчас танкер находится под охраной пограничной службы Финляндии. Экипаж танкера начал сотрудничать со следователями. Президент Финляндии Александер Стубб в ответ на инцидент с Estlink 2 пообещал увеличить присутствие НАТО в регионе.

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