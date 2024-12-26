В Балтийском море вышел из строя электрокабель между Эстонией и Финляндией. Место повреждения ищут второй день

Электрокабель Estlink 2, проходящий через Балтийское море между Эстонией и Финляндией, перестал работать днем 25 декабря. Об этом сообщила финская сетевая компания Fingrid, информацию подтвердили в эстонском операторе Elering.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что произошедшая ситуация не повлияет на электроснабжение граждан.

В Fingrid сообщили, что проводят расследование инцидента. Компания не исключила версию вандализма.

«Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы рассматриваем ситуацию в целом и сообщим о причине неисправности, когда она станет известна», — заявил начальник диспетчерской службы Fingrid Арто Пахкин, передает Yle.

Утром 26 декабря пресс-секретарь Elring Кятлин Клеммер заявила, что эстонский и финский операторы продолжают искать место повреждения кабеля.

«Мы провели несколько диагностик и замеров как с эстонской, так и с финской стороны и сосредоточились на поиске повреждений в кабельной части соединения», — пояснил член правления Elering Рейго Кебья.

Расследование также ведет полиция Финляндии, пишет Reuters. Она выясняет, причастно ли к повреждению кабеля иностранное судно. Yle отмечает, что контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга находился вблизи кабеля в то время, когда Estlink 2 был отключен. Кроме того, рядом с кабелем также проходило судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое направлялось из Санкт-Петербурга в Египет.

Финляндия и Эстония совместно владеют электрокабелями Estlink 1 и Estlink 2. Estlink 1 функционирует в обычном режиме, отмечает Yle. Пропускная способность передачи энергии Estlink 2 составляет 658 мегаватт, Estlink 1 — 350 мегаватт. Общая длина Estlink 2 составляет около 170 километров, из которых примерно 145 километров проходят по дну моря. Кабель уже выходил из строя в январе 2024 года. Он снова был запущен в работу после ремонта в сентябре.