Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Согласно заявление Байдена, этот пакет военной помощи предполагает как немедленные, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерийских снарядов и «других критически важных вооружений».
Новый пакет включает в себя военные поставки из запасов Пентагона на 1,25 миллиарда, а также помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на 1,22 миллиарда.
По программе USAI Пентагон заключает контракты на производство вооружений, а не передает уже готовое оружие. На доставку оружия в рамках USAI могут уйти месяцы или годы. В сообщении Белого дома отмечается, что это последние средства, доступные по данной программе.
О готовящемся пакете помощи сообщил вечером 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский. «Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов», — сказал он.
Reuters отмечал, что нынешний пакет военной помощи может стать одним из последних шагов администрации Джо Байдена по прямой поддержке Украины.
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