Екатеринбургский священник, запрещенный в служении после обвинений в домогательствах и нападении, уехал на войну

Бывший помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Даниил Сидоров, обвиняемый в домогательствах к двум женщинам, уехал в зону боевых действий в Украине. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг).

По словам митрополита, Сидоров в качестве рядового десантно-штурмового взвода «не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд».

«Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить — и получил прощение у оскорбленных им людей. Сегодня он приступил к иному служению — Родине и ее защите», — написал он.

Екатеринбургские СМИ писали, что 10 ноября Сидоров на улице Куйбышева преследовал 19-летнюю девушку, которая шла домой после концерта. Он стал мастурбировать при ней и не давал зайти в подъезд, удерживая дверь. Девушка попыталась убежать, но Сидоров пошел за ней. После этого он напал на нее. «Он пытался схватить меня за интимные места, потом повалил на землю, продолжая мастурбировать, а второй рукой схватил за волосы», — рассказывала девушка. В отношении священника возбудили уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 132 УК РФ), но суд не стал его арестовывать, а назначил ему запрет определенных действий.

Позже в деле Сидорова появился еще один эпизод. Как пишет Itʼs My City, о нападении со стороны Сидорова сообщила 38-летняя женщина. По версии следствия, в июле мужчина набросился на пострадавшую, начал трогать ее и «пытался в штаны залезть». В день суда по мере пресечения в епархии сообщили, что Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии.