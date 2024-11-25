В Екатеринбурге суд не стал арестовывать священника, обвиняемого в домогательствах и нападении на девушку

Октябрьский районный суд Екатеринбурге не стал арестовывать 26-летнего священника Даниила Сидорова, обвиняемого в нападении на 19-летнюю студентку. Об этом сообщает издание Itʼs My City.

Сидорову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему в частности, запретили общаться с потерпевшей и свидетелями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 132 УК РФ). Он признал вину.

E1.ru и 66.ru пишут, что 10 ноября Сидоров на улице Куйбывшева преследовал девушку, которая шла домой после концерта. Он стал мастурбировать при ней и не давал зайти в подъезд, удерживая дверь. Девушка попыталась убежать, но Сидоров пошел за ней. После этого он напал на нее.

«Он пытался схватить меня за интимные места, потом повалил на землю, продолжая мастурбировать, а второй рукой схватил за волосы, так как у меня спал капюшон во время драки, и пытался повернуть голову на себя. Я била его локтем в пах», — рассказала пострадавшая.

Она успела позвонить матери, которая выбежала на улицу. После этого мужчина убежал.

Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил в священнослужении иерея Даниила Сидорова, выведя его за штат, передает ТАСС. Информация о нем также удалена с сайте епархии.

С 2020 года Даниил Сидоров занимал должность секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). С апреля 2021 года служил диаконом в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга и был назначен штатным клириком Свято-Симеоновского Архиерейского подворья. В апреле 2024 году стал иереем.

По информации Ura.ru, священника задержали в аэропорту Кольцово. У него есть жена и сын.