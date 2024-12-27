Владелец российского сухогруза, затонувшего в Средиземном море, обвинил норвежских моряков в отказе помочь в спасении экипажа

Норвежское судно «Осло Кэриер 3» (Oslo Carrier 3) отказалось принять на борт российских моряков с тонущего сухогруза «Урса Майор» (Ursa Major). Об этом заявил владелец судна, группа компаний «Оборонлогистика», входящая в структуру Минобороны РФ.

«Шлюпка [с российскими моряками] направилась к судну под норвежским флагом „Oslo Carrier 3“, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа „Урса Майор“, ссылаясь на некий запрет», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

В итоге экипаж российского сухогруза спасли испанские моряки с судна «Сальвамар Драго» (Salvamar Drago), доставив их в порт города Картахена.

Российское торговое судно «Урса Майор», следовавшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море в международных водах между Испанией и Алжиром. Как писали испанские СМИ, на борту судна произошел взрыв в машинном отделении, после чего оно подало сигнал бедствия. Спасательную операцию, в которой участвовали несколько судов, возглавлял российский военный корабль.

В «Оборонлогистике» утверждают, что на сухогруз «Урса Майор» была совершена «целенаправленная террористическая атака». По данным владельца, судно перевозило груз весом 806 тонн: два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.

«Медиазона» писала, что сухогруз «Урса Майор» много лет перевозил грузы для снабжения российской военной группировки в Сирии. После крушения сухогруза Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (часть 3 статьи 263 УК).