РИА Новости: фигурант дела о пытках и изнасилованиях заключенных в саратовской тюремной больнице найден мертвым в московском СИЗО

В московском СИЗО «Матросская тишина» найден мертвым Виктор Шеянов — заключенный, который проходил обвиняемым по делу о пытках в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове (ОТБ-1). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шеянова обнаружили мертвым в камере 25 декабря. По словам собеседника агентства, каких-либо следов насилия на теле у мужчины найдено не было.

Во ФСИН эту информацию пока не комментировали.

Осенью 2021 года проект Gulagu.net опубликовал несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток в ОТБ-1 в Саратове. После публикации следствие возбудило несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.

Виктор Шеянов был трудоустроен завхозом в туберкулезной больнице ФСИН в Саратове. Он проходил обвиняемым по делу об изнасилованиях в тюремной больнице. «Коммерсант» писал, что Шеянов — строитель из Саратова, который получил восьмилетний срок, а попав в колонию, вступил в конфликт с ее «авторитетами». Администрация колонии отправила его работать в тюремную больницу. В 2021 году выяснилось, что над заключенными, находящимися в больнице, издевалась организованная группа санитаров, набранных из других заключенных. Они сначала избивали вновь прибывших, а затем требовали от них плату за прекращение пыток и сохранение, как сказано в материалах уголовного дела, «половой неприкосновенности». В случае неповиновения санитары насиловали пациентов. Помимо Шеянова, в изнасилованиях обвиняли санитара Сергея Ананьева, медбратьев Сергея Линкевича и Виталия Янина, ранее получивших сроки за покушения на убийства, и еще нескольких сотрудников младшего медперсонала.

В августе 2023 года московском районе Некрасовка напали на адвоката Алексея Журавлева, который, в частности, защищал Шеянова. По его словам, пятеро мужчин подбежали к нему и начали избивать ногами и руками. Один из нападавших во время нападения крикнул, что адвокату досталось за подзащитных, которых «надо давить». Журавлев связывал нападение с позицией своего клиента, который пошел на сотрудничество со следствием и заявил на допросе, что издеваться над другими заключенными его заставили сотрудники ФСИН.

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