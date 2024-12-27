«Не нужно ничего иностранного в нашем небе». В пропагандистских каналах распространился ролик, где ПВО сбивает Санта-Клауса

В российских пропагандистских и провоенных телеграм-каналах 27 декабря распространился новогодний ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО.

В ролике Санта летит над Москвой на санях, за его спиной вместо подарков — ракеты, в том числе с символикой НАТО. «Привет, россияне, вот ваши подарки. С Новым годом», — говорит Санта на английском языке.

После этого Санту сбивает ракета ПВО, а от взрыва его саней начинается салют. Затем показан оператор ПВО, который говорит сидящему рядом Деду Морозу: «Все, цель уничтожена. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе».

Кто заказал и снял ролик, неясно. «Осторожно, новости» выяснили, что роль оператора ПВО исполнил актер Дмитрий Мельников. Он сказал, что реклама никак не связана с авиакатастрофой в Актау и что ролик был снят еще осенью. Назвать авторов видео он отказался, сославшись на условия контракта.

В Чехии в 2020 году был снят похожий ролик, в котором военные самолеты сбивают сани Санта-Клауса. Однако там, по сюжету, это произошло по ошибке: в конце военные, увидев, что сбили Санту, отдают ему новые сани и помогают продолжить путешествие.

25 декабря в Актау потерпел крушение самолет Azerbaijan Airlines, погибли 38 человек. В Азербайджане заявили, что лайнер был подбит российской системой ПВО и потребовали от Москвы официальных извинений и компенсации. В Кремле отказываются давать какие-либо предметные комментарии, ссылаясь на незавершенное расследование инцидента.