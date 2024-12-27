Минпросвещения РФ: учебник ОБЖ, призывающий школьниц «не провоцировать» мужчин на насилие, нельзя использовать в школах
Министерство просвещения РФ заявило 27 декабря, что российский учебник по ОБЖ для девятого класса, внимание на который обратили СМИ, нельзя использовать при обучении.
«Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для девятого класса, авторы С. Н. Вангородский, М.И. Кузнецов и В.Н. Латчук, выпущенный издательством „Дрофа“, отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что для работы в девятом классе «допущены учебники по основам безопасности жизнедеятельности под научной редакцией Ю.С. Шойгу и под редакцией С. Н. Егорова».
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник по ОБЖ, авторы которого советуют школьницам не носить яркий макияж и короткие юбки, чтобы не стать жертвами насилия. Подписчики Мизулиной сообщили, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.
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