Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины. РФ не против

Владимир Путин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил провести переговоры о мирном урегулировании российско-украинской войны на территории своего государства, сообщает «Интерфакс».

«Что касается места проведения, он [Фицо] сказал, что, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров», — сказал Путин после саммита Высшего Евразийского экономического совета в Минске

По его словам, Россия не против этого предложения. «Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения», — добавил он.

Путин рассказал, что во время визита Фицо в Москву премьер-министр Словакии «прежде всего и главным образом, говорил о мирном урегулировании на украинском направлении».

Отвечая на вопросы сотрудников российских СМИ, Путин также заявил, что Россия стремится к завершению войны, но продолжит «решать все задачи СВО» в 2025 году.

Премьер-министр Словакии Робер Фицо 22 декабря провел в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. С начала полномасштабной российско-украинской войны Фицо стал третьим (после премьеров Венгрии и Австрии) лидером страны — члена Евросоюза, приехавшим в Москву. В Европе Фицо критикуют за «пророссийскую» позицию.

По словам сторон, Фицо и Путин обсуждали военную ситуацию в Украине, а также транзит российского газа и нефти в Европу, который Киев угрожает прекратить с 2025 года.

Глава правительства Словакии также назвал свой визит в Россию ответом на слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. В ответ Зеленский призвал правоохранительные органы Словакии «заинтересоваться» визитом премьер-министра страны в Москву.

Власти Словакии еще в мае 2024-го предлагали провести саммит, который завершит российско-украинскую войну.