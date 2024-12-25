В Иране решили разблокировать WhatsApp и Google Play

Власти Ирана решили разблокировать доступ к мессенджеру WhatsApp и магазину приложений Google Play, сообщает государственное агентство IRNA.

Решение было одобрено большинством голосов на Высшем совете по информационной безопасности. Как отмечает Bloomberg, ослабить интернет-цензуру в ходе предвыборной кампании обещал Масуд Пезешкиан, который стал президентом Ирана в июле 2024 года.

WhatsApp, Google Play, а также Instagram были заблокированы в Иране после протестов осенью 2022 года, которые начались из-за гибели 22-летней Махсы Амини. Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Facebook, X и YouTube были запрещены в стране еще в 2009 году. В Иране также заблокированы TikTok и Telegram.

Bloomberg считает, что власти Ирана решили снять часть ограничений на фоне недовольства населения тем, что страна оказалась втянута в конфликт с Израилем из-за поддержки ХАМАСа в Газе и «Хизбаллы» в Ливане.

Стыдные вопросы про Иран

В Иране теократия и диктатура? Как там с интернетом? И что за «стражи революции»? Стыдные вопросы про исламскую республику

Стыдные вопросы про Иран

В Иране теократия и диктатура? Как там с интернетом? И что за «стражи революции»? Стыдные вопросы про исламскую республику