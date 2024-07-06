На выборах президента Ирана победил реформист Масуд Пезешкиан

Во втором туре выборов президента Ирана большинство голосов набрал Масуд Пезешкиан, сообщает IRNA.

За Пезешкиана, считающегося сторонником реформ, проголосовали 16,4 миллиона избирателей из более 30 миллионов, принявших участие во втором туре выборов. Его соперник — член Совета безопасности, консерватор Саид Джалили — набрал 13,5 миллиона голосов. Явка во втором туре выборов составила 49,8%.

69-летний Масуд Пезешкиан ранее занимал пост министра здравоохранения Ирана, а затем был депутатом парламента.

Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Путин, цитирует ТАСС распространенное пресс-службу Кремля сообщение, рассчитывает на наращивание сотрудничества с Ираном по всем направлениям, в том числе «в интересах упрочения региональной безопасности».

Масуд Пезешкиан станет девятым президентом в истории Ирана. Президент Ирана избирается на четыре года и не может занимать должность более двух сроков подряд.

Внеочередные президентские выборы были объявлены в Иране после гибели иранского президента Ибрахима Раиси. Вертолет, на борту которого находились восемь человек, включая президента, разбился вечером 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана, никто из находившихся на борту при крушении не выжил.

Главой Ирана является Верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Иран и РФ активизировали, в числе прочего, сотрудничество в военной сфере. Так Россия, как неоднократно сообщалось, закупает дроны иранской разработки «Шахед», которыми наносит удары по территории Украины.