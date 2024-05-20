Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета. Главное

Спасатели участвуют в поисково-спасательной операции после крушения вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. 20 мая 2024 года Iranian Red Crescent Society / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Вертолет, в котором летел Раиси и высокопоставленные иранские чиновники, разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан, на северо-западе Ирана. При крушении погибли все пассажиры, в том числе, как сообщает агентство Mehr, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Всего на борту находились восемь человек, в том числе сотрудники президентской службы безопасности и члены экипажа. О том, что Раиси погиб, заявил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. Соответствующее заявление также появилось в аккаунте Раиси в соцсети X (бывшем твиттере).

Вертолет с Раиси разбился в горной местности недалеко от границы с Азербайджаном. Авиакатастрофа произошла, когда Раиси и сопровождавшие его чиновники возвращались с переговоров из Азербайджана (два из трех вертолетов из кортежа президента Ирана благополучно приземлились). Обгоревшие обломки вертолета Bell 212 американского производства нашли рано утром 20 мая после ночных поисков, проходивших в условиях снежной бури, пишет Reuters. По информации государственного иранского телевидения, вертолет врезался в горный пик. Глава Красного Полумесяца Ирана Пирхоссейн Коливанд сообщил, что, когда спасатели добрались до места крушения, «не было обнаружено никаких признаков жизни среди пассажиров вертолета». В районе поисков находятся 73 спасательных отряда.

Агентство Fars опубликовало фотографию с места крушения вертолета. Иранские СМИ также публикуют видео, снятые возле места авиакатастрофы.

Агентство IRNA опубликовало видео, в котором показано, как тела погибших при крушении уносят с места авиакатастрофы.

Государственное телевидение Ирана остановило обычное вещание. После крушения вертолета, как сообщает Reuters, по ТВ показывали, как жители Ирана молятся за Раиси по всей стране. Также по телевидению показали, как спасатели вели поиски вертолета в горах. На заседании правительства Ирана на кресле, которое занимал Раиси, появилась траурная лента. Тегеранская фондовая биржа на несколько дней приостановила работу. В Иране объявлен пятидневный траур по погибшему президенту Раиси.

После авиакатастрофы некоторые страны выразили обеспокоенность и предложили помощь. В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о крушении. Китай заявил, что глубоко обеспокоен. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич говорил после крушения, что Евросоюз задействует свою спутниковую систему Copernicus, чтобы помочь найти вертолет иранского президента. В поисках участвовал беспилотник Bayraktar Турции. После того как дрон помог найти место крушения, оператор БПЛА совершил полет, повторяющий национальный символ Турции.

После крушения вертолета президент РФ Владимир Путин и высокопоставленные российские военные и чиновники встретились с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Путин, как рассказал посол иранскому агентству IRNA, пообещал оказать всю необходимую помощь. В район падения вертолета направили два самолета МЧС со спасателями.

Свои соболезнования в связи с гибелью президента Ирана выразили власти Евросоюза, России, Армении, Беларуси, Индии, других стран.

63-летний Раиси стал президентом Ирана в 2021 году. После избрания он потребовал ужесточить законы о нравственности, руководил подавлением антиправительственных протестов и активно участвовал в ядерных переговорах с мировыми державами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чьим потенциальным преемником считался Раиси, заявил после крушения вертолета, что с управлением государством «сбоев не будет».

Ибрагим Раиси несколько раз посещал Россию в качестве президента Ирана, в том числе после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Россия закупает у Ирана вооружения, в частности, ударные беспилотники типа «Шахед», используемые для ударов по Украине.

Временным президентом Ирана после гибели Раиси станет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер, пишет Reuters. 68-летний Мохбер стал первым вице-президентом в 2021 году, когда Раиси избрали президентом. Он близок к Али Хаменеи. Мохбер входил в группу иранских чиновников, которые в октябре 2023 года посетили Москву и договорились о поставках ракет и беспилотников для российских военных, сообщили источники Reuters.

Мохбер как временный президент вместе со спикером парламента и главой судебной власти Ирана войдет в состав совета, который организует новые президентские выборы в течение 50 дней после смерти Раиси.

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