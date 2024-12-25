«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple не сможет распространять контент в стране». Apple объяснила, почему удаляет приложения СМИ и VPN из российского App Store

Apple удаляет из российского App Store приложения СМИ и VPN из-за необходимости выполнения российских законов. Так в компании ответили на запрос «Репортеров без границ», попросивших объяснить, почему Apple делает недоступными для российских пользователей приложения изданий, неподконтрольных Кремлю, и VPN.

«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в [этой] стране. Правительство США поощряет компании в том, что они продолжают предоставлять российским гражданам коммуникационные услуги, поскольку их доступность наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — заявили в Apple.

«Репортеры без границ» призвали Apple не подчиняться «регулирующим органам, которые не соблюдают международные стандарты защиты информации».

«Подчинение Apple российской цензуре серьезно ограничивает доступ российских граждан к надежной и независимой информации. Это также отпугивает зарубежные СМИ, которые вкладывают время и ресурсы в разработку приложений для охвата своей аудитории в России. Свобода информации должна превалировать над экономическим оппортунизмом», — заявила руководитель отдела «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

В сентябре 2024 года проект GreatFire, который отслеживает состояние сайтов, подвергающихся цензуре, выпустил исследование, согласно которому Apple удалила из российского App Store 98 VPN-приложений. С начала июля по 18 сентября компания удалила почти 60 приложений VPN. В исследовании также говорится, что более 20% VPN-приложений были заблокированы без публичных уведомлений со стороны Apple. При этом Роскомнадзор сообщал, что Apple заблокировала в App Store на территории России лишь 25 VPN-приложений.

Apple также удаляла из своего магазина приложения заблокированных в РФ иностранных СМИ. В ноябре 2024 года из приложении «Подкасты» от Apple у российских пользователей пропали подкасты от «Русской службы Би-би-си» и издания The Insider.

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