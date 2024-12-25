Минтранс Казахстана: семь россиян погибли при крушении самолета в Актау
Семь граждан России погибли в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Об этом сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев.
По его данным, девять россиян выжили.
«По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Кыргызстана — три человека, все трое выжили; из РФ — 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили, из Казахстана — шесть пассажиров. К сожалению, наши соотечественники погибли. Экипаж — пять человек, из них два человека погибли, трое выжили», — сказал министр.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) выполнял рейс из Баку в Грозный. По предварительным данным, самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем. После этого лайнер направился в Казахстан для вынужденной посадки.
Власти Казахстана сообщили, что в результате крушения самолета погибли 38 человек.
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